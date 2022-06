Senado dos EUA não dá aval a indicada de Biden para o Brasil

Apoie o 247

247 - A Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos não deu aval à indicação de Elizabeth Bagley para chefiar a Embaixada do país no Brasil. O relatório sobre a decisão ainda não foi publicado.

A resistência dos senadores se deu por conta de declarações consideradas antissemitas de Bagley feitas em 1998. Em uma entrevista, ela lamentou que o "lobby judeu" faria com que os democratas dissessem coisas estúpidas, como "defender Jerusalém como capital de Israel".

A votação terminou em 11 a 11, o que tira a força política da indicação do presidente Joe Biden. A comissão é dividida igualmente entre democratas e republicanos e, segundo a Folha de S. Paulo, democratas votaram a favor da nomeação, e republicanos, contra.

Bagley, 69, nasceu em Elmira, no estado de Nova York, e é doadora de longa data dos Democratas. Por décadas, ela trabalhou nas áreas de diplomacia e advocacia, tendo assumido o cargo de assessora-sênior de três secretários de Estado: John Kerry e Hillary Clinton, ambos na gestão de Barack Obama, e Madeleine Albright, no governo de Bill Clinton. Bagley também foi representante especial para a Assembleia-Geral das Nações Unidas e para Parcerias Globais, além de embaixadora em Portugal.

