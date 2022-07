Senado dos EUA pressiona Biden a rotular Rússia como 'Estado patrocinador do terrorismo'

As medidas requeridas pelo Senado incluem limites para exportações de dupla utilização, bem como renúncia à imunidade soberana para processar a Rússia nos tribunais dos EUA edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O Senado dos Estados Unidos está insistindo para que o presidente Joe Biden designe a Rússia como um "Estado patrocinador do terrorismo" em meio à operação militar especial de Moscou na Ucrânia, além de impor sanções secundárias.

As medidas requeridas pelo Senado incluem limites para exportações de dupla utilização, bem como renúncia à imunidade soberana para processar a Rússia nos tribunais dos EUA, disse o senador republicano Lindsey Graham nesta quinta-feira (28).

"Isso designa a Rússia como um 'Estado patrocinador do terrorismo' sob a lei dos EUA. O que isso significa? Significa que fazer negócios com a Rússia com essa designação se torna extremamente difícil. Tem sanções de segunda camada, [que] limitariam itens de exportação de dupla utilização e, o mais importante, renunciariam à imunidade soberana quando se tratasse de processar a Rússia nos tribunais dos EUA", disse Graham durante uma coletiva de imprensa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O senador disse acreditar que designar a Rússia como um "Estado patrocinador do terrorismo" se tornará um "pesadelo" para o país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (28), o Senado dos EUA aprovou uma resolução não vinculativa que pede ao Departamento de Estado que designe a Rússia como "Estado patrocinador do terrorismo" por suas ações na Chechênia, Geórgia, Síria e Ucrânia.

Até agora, a Casa Branca vem rejeitando a rotulação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moscou tem repetidamente criticado as iniciativas dos EUA de designar a Rússia como patrocinadora do terrorismo, enfatizando que tal medida pode ser um golpe fatal nas relações bilaterais.

A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, caracterizou o movimento potencial como um "golpe de propaganda" e uma "campanha de difamação".

Em abril, ela descartou a medida proposta, a classificou de "idiota por natureza" e disse que a Rússia retaliaria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até agora, o governo dos EUA designou Cuba, Coreia do Norte, Irã e Síria como "Estados patrocinadores do terrorismo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.