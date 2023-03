Senado francês aprova plano de previdência de Macron, apesar de novos protestos

De acordo com números do Ministério do Interior, 368.000 manifestantes marcharam por várias cidades no sábado edit

PARIS, 12 de março (Reuters) - O Senado francês adotou no sábado à noite o impopular plano de reforma da previdência do presidente Emmanuel Macron, após um sétimo dia de manifestações que não foram tão grandes quanto as autoridades esperavam.

Cento e noventa e cinco membros da câmara alta do Parlamento francês votaram a favor do texto, cuja medida-chave é o aumento da idade de aposentadoria em dois anos para 64, enquanto 112 votaram contra.

As manifestações - e as greves rotativas que afetaram refinarias, transporte público e coleta de lixo - tinham como objetivo pressionar o governo a retirar o plano de previdência, que ele disse ser essencial para garantir que o sistema de previdência não fique sem dinheiro.

“Depois de centenas de horas de discussões, o Senado adotou o plano de reforma da previdência. É um passo fundamental para fazer uma reforma acontecer que garantirá o futuro do nosso sistema de previdência”, escreveu a primeira-ministra Elisabeth Borne no Twitter.

Ela acrescentou que estava "totalmente comprometida em garantir que o texto seja definitivamente adotado nos próximos dias".

Agora que o Senado adotou o projeto de lei, ele será revisado por um comitê conjunto de legisladores da câmara baixa e alta, provavelmente na quarta-feira.

Se o comitê concordar com um texto, uma votação final em ambas as câmaras provavelmente ocorrerá na quinta-feira, mas o resultado ainda parece incerto na câmara baixa, a Assembleia Nacional, onde o partido de Macron precisa dos votos dos aliados para obter uma maioria.

O governo teme que não tenha votos suficientes na casa inferior, mas ainda é possível empurrar o texto sem uma votação parlamentar, via um procedimento chamado 49:3.

Um dia adicional de greves e protestos em todo o país está planejado para quarta-feira.

MENOS DO QUE O ESPERADO NAS MARCHAS DE SÁBADO

De acordo com números do Ministério do Interior, 368.000 manifestantes marcharam por várias cidades no sábado. As autoridades esperavam a participação de até 1 milhão de pessoas.

Assim como nos protestos anteriores, os eventos de sábado transcorreram sem grandes confrontos com a polícia.

Na terça-feira, 1,28 milhão de pessoas foram às ruas, a maior participação desde o início do movimento de protesto, segundo números do governo.

Em um comunicado conjunto, os sindicatos franceses, mantendo uma rara demonstração de unidade desde o lançamento do movimento de protesto no final de janeiro, pediram ao governo que organize uma "consulta cidadã" o mais rápido possível.

Os sindicatos planejam manter a pressão "e continuar a provar que a grande maioria da população permanece determinada a dizer não ao projeto de lei proposto", disseram.

As pesquisas de opinião mostram que a maioria dos eleitores é contra o plano de Macron, enquanto uma ligeira maioria apoia as greves.

BAIXA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DEVIDO ÀS GREVES

"Muitas coisas ainda podem acontecer na próxima semana", disse Marylise Leon, secretária-geral adjunta do sindicato CFDT, o maior do país, à rádio Franceinfo. "O texto será votado na Assembleia Nacional? Temos que nos mobilizar. É agora ou nunca."

Um porta-voz da TotalEnergies disse que as greves continuam nas refinarias e depósitos franceses da empresa petrolífera, enquanto a operadora ferroviária pública SNCF disse que os serviços nacionais e regionais permanecerão fortemente afetados durante o fim de semana.

Em Paris, o lixo continua se acumulando nas ruas, com os moradores vendo uma presença crescente de ratos, de acordo com a mídia local.

A produção nacional de energia na França foi reduzida em 7,1 gigawatts (GW), ou 14%, em usinas nucleares, térmicas e hidrelétricas no sábado devido às greves, disse um porta-voz do sindicato CGT à Reuters.

A manutenção também foi bloqueada em seis reatores nucleares franceses, incluindo o Penly 1, disse o porta-voz.

