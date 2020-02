Senado italiano autoriza processo contra Salvini por detenção ilegal de imigrantes

Senadores italianos aprovaram a suspensão da imunidade do líder de extrema-direita Matteo Salvini, aliado de Jair Bolsonaro, devido as acusações de que deteve ilegalmente uma embarcação de imigrantes no mar em 2019. Processo abre caminho para um julgamento que pode encerrar sua carreira política edit

Reuters - Senadores italianos aprovaram nesta quarta-feira a suspensão da imunidade do líder de extrema-direita Matteo Salvini, abrindo caminho para um julgamento que pode encerrar sua carreira política devido a acusações de que deteve ilegalmente uma embarcação de imigrantes no mar em 2019.

O resultado da votação deve ser formalmente anunciado por volta de 15h (horário de Brasília), mas uma contagem da Reuters apontou que a maioria é a favor de remover a proteção legal de Salvini como ex-ministro.

A decisão dá aval para que magistrados da Sicília sigam em frente com as acusações contra Salvini por sua decisão de manter 131 imigrantes resgatados a bordo de um navio da guarda costeira por seis dias em julho de 2019, enquanto aguardava que outros países da União Europeia concordassem em recebê-los.

Líder do partido italiano Liga e ministro do Interior na época, Salvini pode enfrentar até 15 anos de prisão se for declarado culpado ao fim do tortuoso processo. A condenação também poderia impedi-lo de ocupar cargos políticos, arriscando suas ambições de liderar um futuro governo italiano.