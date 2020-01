Senado tem votos para limitar poder de Trump para ir à guerra, diz democrata

O senador democrata Tim Kaine disse que pelo menos quatro republicanos ‘quebrariam as fileiras’ para aprovar um projeto de lei que reduza os poderes de guerra de Trump edit

247 - Ressaltando a crescente insatisfação com a estratégia de Donald Trump em relação ao Irã entre membros do próprio Partido Republicano, o senador democrata Tim Klaine opína que é possível reduzir os poderes presidenciais de levar o país a uma guerra.

A senadora Susan Collins, do Maine, considerada uma "desertora republicana", disse em comunicado que "o Congresso não pode ficar de fora dessas importantes decisões".

Juntando-se a ela no planejamento de votação com os democratas estavam os senadores Todd Young, de Indiana, Mike Lee, de Utah, e Rand Paul, de Kentucky.

Os parlamenares estão cada vez mais irritados com as justificativas de Trump para o ataque que matou o general iraniano Qassem Soleimani e acarretou o perigo de uma guerra.

Segundo O Estado de S.Paulo, o que mais os irritou foi um briefing secreto da equipe de segurança nacional do presidente realizado na semana passada. Autoridades da Casa Branca que participaram do briefing, incluindo o secretário de Estado Mike Pompeo e o secretário de Defesa Mark Esper, teriam alertado os legisladores para não questionarem o julgamento do presidente sobre o Irã, segundo testemunhas.

Lee e Paul citaram o briefing "humilhante" do governo quando se comprometeram a apoiar Kaine.