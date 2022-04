Senador aliado de Biden sugere enviar tropas dos Estados Unidos à Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik - Um senador do Congresso dos EUA sugeriu o envio de tropas americanas à Ucrânia. Chris Coons, um dos senadores mais próximos do presidente Joe Biden, sugeriu a implantação de tropas norte-americanas no país do Leste Europeu durante uma entrevista à emissora CBS News.

Ao ser questionado sobre o assunto, o senador afirmou apoiar as decisões do país e de seus aliados de impor sanções à Rússia, mas que também é hora de considerar "uma ação mais direta" contra o presidente russo Vladimir Putin.

Além disso, o senador afirmou estar "profundamente preocupado com a possibilidade de a Ucrânia se tornar uma nova Síria", ao comentar o conflito, apoiado e incentivado pelos próprios americanos no Leste Europeu.

Coons trabalha com Biden desde 1990, e é considerado pela mídia americana como os "olhos e ouvidos de Biden no Senado".

