Senador dos EUA, Bernie Sanders diz que resultado das eleições no Brasil será respeitado: "o mundo está observando" (vídeo)

247 - O senador estadunidense Bernie Sanders gravou um vídeo afirmando que “o mundo está observando” as eleições no Brasil e pediu que o resultado do pleito seja respeitado. "O mundo está observando essas eleições e é crucial que as vozes do povo brasileiro sejam ouvidas e qualquer resultado seja respeitado por todas as pessoas, de quaisquer ideologias políticas. Qualquer que seja seu voto, eu incentivo você a sair e votar em 2 de outubro", diz Sanders no vídeo divulgado nas redes sociais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Em um momento em que a democracia está sob ataque em todo o mundo e estamos vendo nações em direção ao autoritarismo, eu quero que vocês saibam o quanto a eleição de vocês é importante não somente para o povo brasileiro, mas para todos os que se importam e respeitam a democracia. Os brasileiros entendem mais que a média a importância crucial do direito de escolher seus líderes. Como a maior democracia da América Latina, seu país é um importante exemplo ao mundo de um sistema eleitoral estável e justo", diz o senador democrata em um outro trecho do vídeo. Ele também condenou o aumento da violência política.

Na quarta-feira (28), o Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade uma resolução apresentada pelo senador Bernie Sanders e outros cinco senadores democratas para defender a democracia no Brasil. Segundo Sanders, o texto aprovado não era favorável a qualquer candidato e sim favorável ao rompimento de relações e assistência militar entre países em caso de um golpe de Estado.

A voz do eleitor brasileiro será ouvida e tem que ser respeitada. Mensagem do senador americano @SenSanders sobre as eleições no Brasil. #equipeLula pic.twitter.com/K8rmB7D2KH — Lula 13 (@LulaOficial) September 29, 2022





