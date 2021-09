Senador dos EUA diz que Líbano não precisa depender do Irã para obter combustível

Apoie o 247

Clube de Economia

Monitor do Oriente - O senador norte-americano Richard Blumenthal (Partido Democrata) disse ontem que as autoridades libanesas não precisam depender dos embarques de combustível iraniano para aliviar a crise de combustível que paralisa o país.

“O Líbano está em queda livre […]. Já vimos esse filme antes e é uma história de terror […], mas a boa notícia é que ele pode, deve e, com sorte, será evitado”, disse Blumenthal a repórteres no final de uma visita de dois dias ao Líbano como parte de uma delegação do Congresso dos EUA.

Leia a íntegra no Monitor do Oriente

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE