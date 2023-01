Senador republicano quer banir o TikTok nos EUA

Apoie o 247

247 - Nos Estados Unidos, o senador republicano Josh Hawley disse nesta terça-feira (24) que apresentaria um projeto de lei para proibir o TikTok no país, alegando que o aplicativo, da chinesa ByteDance, permite a Pequim espionar estadunidenses.

"O TikTok é a porta dos fundos da China para a vida dos americanos. Ele ameaça a privacidade de nossos filhos, bem como sua saúde mental", disse Hawley no Twitter. "Agora vou apresentar uma legislação para bani-lo em todo o país".



O TikTok disse em um comunicado que Hawley estava adotando a abordagem errada.



“O apelo do senador Hawley para a proibição total do TikTok adota uma abordagem fragmentada para a segurança nacional e uma abordagem fragmentada para questões amplas do setor, como segurança de dados, privacidade e danos online”, disse a porta-voz Brooke Oberwetter. “Esperamos que ele concentre suas energias nos esforços para abordar essas questões de forma holística, em vez de fingir que a proibição de um único serviço resolveria qualquer um dos problemas com os quais ele está preocupado ou tornaria os americanos mais seguros”.

O TikTok já enfrenta uma proibição que impede funcionários do governo federal dos EUA de usar ou baixar o aplicativo em aparelhos oficiais. Muitos estados tambpem proibiram o aplicativo em dispositivos governamentais e um número crescente de universidades nos EUA proibiu seu uso.

Lançado em 2016, o aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos rapidamente tornou-se extremamente popular em todo o mundo, atingindo 755 milhões de usuários globais em 2022.

No entanto, o aplicativo é considerado "de alto risco devido a uma série de problemas de segurança", segundo o Diretor Administrativo (CAO) da Câmara de Representantes dos EUA. (Com Reuters).

