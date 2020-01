Senadores colombianos buscam proteção em meio a escândalo de espionagem

Sputnik Brasil - O senador colombiano Antonio Sanguino faz uso de reforçado esquema de segurança para se deslocar pela capital, Bogotá, e participar de eventos políticos: carros blindados e três guarda- costas são algumas das precauções tomadas pelo parlamentar.

Mas os guarda-costas não podem neutralizar a nova ameaça: os serviços de inteligência colombianos estariam monitorando suas chamadas telefônicas , revisando seu correio eletrônico e rastreando suas comunicações por WhatsApp desde o ano passado, reportou a AP.

"Eu sempre enfrentei dificuldades em relação à segurança. Mas a interceptação das minhas comunicações é uma novidade para mim", disse Sanguino.

Nesta sexta-feira (17), um grupo de parlamentares colombianos de oposição entrou com processo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) , apresentando provas de um suposto esquema de espionagem ilegal.

De acordo com os senadores, alguns membros do Exército teriam colaborado com o partido do presidente colombiano, Iván Duque, para monitorar diversos alvos. A divulgação dos detalhes desencadeou o maior escândalo de espionagem da década na Colômbia.

"Queremos pressionar o governo para que as investigações sejam levadas adiante com todo o rigor. Acredito que o importante não é saber quem está sendo monitorado, mas sim quem ordena as interceptações", declarou Sanguino.