Senadores dos EUA querem investigar práticas trabalhistas da Amazon

247 - Os senadores norte-americanos Marco Rubio e Sherrod Brown pediram ao Departamento do Trabalho dos Estados Unidos uma investigação completa sobre as práticas trabalhistas da Amazon na segunda-feira, 20, destacando, em carta, que "um em cada 170 trabalhadores dos Estados Unidos é um funcionário da Amazon”.

“Isso ressalta nosso interesse particular em garantir que as práticas de emprego da empresa sejam justas, e de acordo com a lei. Defendemos o uso de todos os mecanismos à disposição para investigar as práticas de trabalho e emprego da Amazon imediatamente", diz a carta.

A Amazon demitiu injustamente um trabalhador que se queixou de condições de trabalho inseguras durante a pandemia do coronavírus. A empresa também tem sido alvo de outras denúncias trabalhistas.

O Conselho Nacional de Relações do Trabalho do país ordenou a repetição de uma eleição pelos trabalhadores que votaram pela não-sindicalização porque as ações da Amazon "impossibilitaram uma eleição livre e justa".

A empresa também impediu que trabalhadores saíssem de um armazém da Amazon durante um tornado em Illinois. O armazém desabou causando a morte de seis operários.

"Os trabalhadores da Amazon expressaram preocupação em relação à alegada falta de treinamento de resposta de emergência da empresa, políticas rígidas sobre uso de telefone celular e expectativas de que os trabalhadores continuem a trabalhar durante os alertas de tornado", disseram os políticos na carta.

