Senadores votam para prosseguir com o julgamento de impeachment de Trump

O Senado votou por 56 a 44 para prosseguir com o julgamento do ex-presidente, uma inovação histórica, rejeitando amplamente o argumento de seus advogados de defesa de que um presidente não pode ser julgado depois de deixar a Casa Branca edit

WASHINGTON (Reuters) - Os senadores dos EUA votaram na terça-feira para avançar com o julgamento de impeachment de Donald Trump sob a acusação de incitar o ataque mortal ao Capitólio, rejeitando uma alegação de que o processo era inconstitucional após ver um vídeo gráfico do ataque de janeiro.

O Senado votou por 56 a 44 para prosseguir com o julgamento do ex-presidente, uma inovação histórica, rejeitando amplamente as linhas do partido o argumento de seus advogados de defesa de que um presidente não pode ser julgado depois de deixar a Casa Branca. Os democratas esperam desqualificar Trump de ocupar cargos públicos novamente.

O vídeo apresentado pela equipe de nove democratas da Câmara dos Deputados intercalou imagens da violência no Capitólio de 6 de janeiro com clipes do discurso incendiário de Trump para uma multidão de apoiadores instando-os a "lutar como o inferno" para anular sua derrota nas eleições de 3 de novembro .

Os senadores, servindo como jurados, assistiram as telas mostrarem os seguidores de Trump derrubando barreiras e atingindo policiais no Capitólio. O vídeo também incluiu o momento em que a polícia que guardava a câmara da Câmara atirou fatalmente contra o manifestante Ashli ​​Babbitt, uma das cinco pessoas, incluindo um policial que morreu na violência.

A multidão atacou a polícia, enviou legisladores em busca de segurança e interrompeu a certificação formal do Congresso da vitória do presidente Joe Biden depois que Trump passou dois meses contestando os resultados das eleições com base em falsas alegações de fraude eleitoral generalizada.

“Se isso não for um delito de impeachment, então não existe”, disse o deputado democrata Jamie Raskin, que liderou a acusação, aos senadores reunidos após mostrar o vídeo.

Ele chorou ao contar como os parentes que trouxe ao Capitólio naquele dia para testemunhar a certificação da eleição tiveram que se abrigar em um escritório perto do plenário da Câmara, dizendo: “Eles pensaram que iam morrer”.

Em contraste com a apresentação emocional dos democratas, os advogados de Trump atacaram o processo, argumentando que o processo era um esforço partidário e inconstitucional para fechar o futuro político de Trump, mesmo depois de ele já ter deixado a Casa Branca.

“O que eles realmente querem realizar aqui em nome da Constituição é impedir Donald Trump de concorrer a um cargo político novamente, mas isso é uma afronta à Constituição, não importa quem seja o alvo hoje”, David Schoen, um dos advogados de Trump , disse aos senadores.

Ele denunciou a "ânsia insaciável de impeachment" entre os democratas antes de exibir seu próprio vídeo, que reunia clipes de vários legisladores democratas pedindo o impeachment de Trump desde 2017.

CONVICÇÃO INCOMPENSA

Trump foi cassado pela Câmara liderada pelos democratas em 13 de janeiro sob a acusação de incitar uma insurreição, embora sua condenação seja improvável.

Considerá-lo culpado exigiria uma maioria de dois terços, o que significa que pelo menos 17 republicanos precisariam se juntar aos 48 democratas do Senado e dois independentes para votar contra Trump, que continua sendo a figura mais poderosa de seu partido mesmo fora do cargo.

Trump é o único presidente a ir a julgamento no Senado depois de deixar o cargo e o único que sofreu impeachment duas vezes. Ele é apenas o terceiro presidente na história dos Estados Unidos a sofrer impeachment.

O julgamento foi realizado com segurança extraordinária ao redor do Capitólio após o cerco, incluindo forças de segurança armadas e um perímetro de cerca e arame farpado.

A defesa de Trump argumentou que ele estava exercendo seu direito à liberdade de expressão sob a Primeira Emenda da Constituição quando se dirigiu a apoiadores antes do ataque ao Capitólio.

“Não podemos estar sugerindo que punamos as pessoas pelo discurso político neste país”, disse Bruce Castor, um dos advogados de Trump.

Castor disse que o ataque ao Capitólio “deveria ser denunciado nos termos mais vigorosos”, mas argumentou que “um pequeno grupo de criminosos”, não Trump, foi o responsável pela violência.

A maioria dos especialistas jurídicos disse que é constitucional realizar um julgamento de impeachment depois que um funcionário deixa o cargo.

“Os presidentes não podem inflamar a insurreição nas últimas semanas e depois ir embora como se nada tivesse acontecido. E, no entanto, essa é a regra que o presidente Trump pede que vocês adotem ”, disse o deputado democrata Joe Neguse aos senadores.

A maioria dos senadores no julgamento estava presente no Capitólio em 6 de janeiro, quando muitos legisladores disseram temer por sua própria segurança.

O senador republicano Bill Cassidy chamou os discursos dos democratas de "uma ótima abertura". Ele se juntou a cinco de seus colegas republicanos na determinação do processo constitucional, revertendo seu voto do mês anterior.

“Os argumentos que deram eram argumentos fortes”, disse Cassidy.

O julgamento pode fornecer pistas sobre a direção do Partido Republicano após a tumultuada presidência de quatro anos de Trump. Surgiram fortes divisões entre os leais a Trump e aqueles que esperam levar o partido em uma nova direção. Os democratas, por sua vez, estão preocupados que o julgamento possa impedir a capacidade de Biden de avançar rapidamente com uma ambiciosa agenda legislativa.

Há um ano, o então Senado controlado pelos republicanos absolveu Trump das acusações de obstrução do Congresso e abuso de poder por pressionar a Ucrânia a iniciar uma investigação sobre Biden e seu filho Hunter em 2019.

