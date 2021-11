Separatistas de Taiwan serão punidos de acordo com a lei, diz porta-voz da China

Zhu Fenglian, porta-voz chinesa, deu nesta sexta-feira uma severa advertência aos persistentes adeptos à "independência de Taiwan", dizendo que tais separatistas estão na lista da parte continental e serão punidos de acordo com a lei edit

(Xinhua) - Zhu Fenglian, porta-voz do Departamento dos Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, deu nesta sexta-feira uma severa advertência aos persistentes adeptos à "independência de Taiwan", dizendo que tais separatistas estão na lista da parte continental e serão punidos de acordo com a lei.

A porta-voz fez as observações ao responder para a mídia sobre as medidas punitivas contra os persistentes separatistas.

Aqueles que constam da lista, juntamente com seus familiares, não devem entrar na parte continental da China e nas duas regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, e suas instituições afiliadas devem ser impedidas de forjar qualquer cooperação com organizações e indivíduos na parte continental, assinalou Zhu.

Ela acrescentou que seus financiadores e empresas relacionadas serão proibidos de exercer atividades com fins lucrativos na parte continental, entre outras penalidades cabíveis.

"Aqueles que traem sua pátria e procuram dividir o país estão destinados a ter um final ruim, e estão destinados a ser desprezados pelo povo e julgados pela história", afirmou Zhu, referindo-se aos secessionistas, incluindo Su Tseng-chang, Yu Shyi-Kun e Joseph Wu.

Os que estão na lista serão responsabilizados para toda a vida e serão investigados por imputabilidade criminal conforme a lei, acrescentou.

