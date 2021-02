Separatistas expandem maioria parlamentar na Catalunha

247 - Os separatistas conquistaram uma grande vitória nas eleições para o parlamento regional da Catalunha. Juntos, eles somam 74 dos 135 assentos disponíveis, o que deve aumentar a pressão sobre Madri.

A votação ocorreu neste domingo (14).

Estes são o Esquerda Republicana da Catalunha, que terá 33 legisladores, o Juntos pela Catalunha, da centro-direita, que terá 32, e o esquerdista Candidatura de Unidade Popular, com 9 parlamentares.

Assim, a maioria separatista foi expandida de 70 para 74 assentos.

Os socialistas, que apoiam Madri, serão um bloco importante, com 33 legisladores.

Um ponto negativo sobre as eleições foi a entrada do Vox, de extrema-direita, pela primeira vez no parlamento regional. Eles contarão com 11 parlamentares.

As informações foram reportadas no Deutsche Welle.

