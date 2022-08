Separatistas obstinados da "independência de Taiwan" serão sancionados, diz porta-voz

O porta-voz do Escritório de Trabalho de Taiwan do Comitê Central do Partido Comunista da China anunciou na terça-feira (16) sanções aos obstinados da "independência de Taiwan" edit

Rádio Internacional da China - O porta-voz do Escritório de Trabalho de Taiwan do Comitê Central do Partido Comunista da China anunciou na terça-feira (16) sanções aos obstinados da "independência de Taiwan".

A fim de salvaguardar o desenvolvimento pacífico das relações através do estreito de Taiwan e os interesses do povo de ambos os lados do estreito, e punir resolutamente os elementos obstinados da "independência de Taiwan", é decidido que Bi-khim Hsiao, Koo Li-hsiung, Tsai Chi-chang, Ker Chien-ming, Lin Fei-fan, Chen Jiau-hua e Wang Ting-yu são listados como separatistas obstinados da "independência de Taiwan", e medidas punitivas são impostas a eles, assim como Su Tseng-chang, You Si-kun e Jaushieh Joseph Wu, que já estavam na lista, disse o porta-voz.

Eles e seus familiares estão proibidos de entrar na parte continental e nas regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau da China. Suas instituições afiliadas estão impedidas de efetuar cooperação com organizações e indivíduos relacionados na parte continental da China. As empresas vinculadas a eles, bem como seus patrocinadores, estão proibidas de exercer atividades lucrativas na parte continental da China. E outras medidas punitivas necessárias também serão tomadas. Eles serão responsabilizados por toda a vida de acordo com a lei, disse o porta-voz.

Sanções também são impostas ao presidente da "Fundação de Taiwan para a Democracia" e ao secretário-geral do "Fundo de Cooperação e Desenvolvimento Internacional". Eles estão proibidos de entrar na parte continental e nas regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau da China, disse o porta-voz.

Ações destinadas à "independência de Taiwan" constituem o maior obstáculo à reunificação da China e um grave perigo ao rejuvenescimento nacional. Por um período, alguns elementos separatistas obstinados, para seus próprios interesses, se esforçaram para conspirar com forças externas em provocações que defendem a "independência de Taiwan". Eles instigaram deliberadamente confrontos em todo o estreito de Taiwan e minaram imprudentemente a paz e a estabilidade na região. Suas atividades se tornaram ainda mais flagrantes durante a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, à região chinesa de Taiwan, expondo ainda mais sua natureza obstinada em buscar a "independência de Taiwan", disse o porta-voz.

A parte continental da China nunca tolerará qualquer tipo de atividade para dividir o país, nunca permitirá que nenhuma força externa interfira em sua reunificação nacional e não deixará espaço para atividades separatistas que busquem a "independência de Taiwan" de qualquer forma, salientou o porta-voz.

