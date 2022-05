Sequestro de ex-vice presidente paraguaio completa 600 dias sem solução

Autoria do sequestro do ex-vice-presidente do Paraguai Óscar Denis Sanchez foi reivindicado pelo autodenominado Exército do Povo Paraguaio (EPP) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O sequestro do ex-vice-presidente do Paraguai, Óscar Denis Sanchez, de 75 anos, completa 603 dias nesta quinta-feira (5). Sanchez foi sequestrado em 9 de setembro de 2020 quando estava em uma fazenda na região de Bella Vista Norte, nas proximidades da fronteira com o Mato Grosso do Sul. A autoria do crime foi reivindicada pelo autodenominado Exército do Povo Paraguaio (EPP) que, na época, exigiu US$ 2 milhões em cestas básicas para que ele fosse libertado. A informação é do jornal O Globo.

Na segunda-feira (2), a família do político divulgou uma nota criticando o governo paraguaio por já ter declarado a erradicação do grupo responsável pelo sequestro sem que o caso tenha sido esclarecido.

"A declaração de vitória do governo é um sinal de sua derrota contra o EPP. Seiscentos dias após o sequestro de nosso pai, Óscar Denis, sua ausência nos machuca, ainda mais do que naqueles primeiros dias, porque hoje podemos ver claramente que os responsáveis pela sua liberdade, pela nossa segurança, não cumprem nem pretendem garantir esse direito", diz um trecho da nota assinada por Beatriz Denis, filha de Sanchez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE