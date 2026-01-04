Sequestro de Maduro coincide com ações dos EUA contra Soleimani e Noriega

247 - O ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela e o sequestro do presidente Nicolás Maduro, ocorridos em 3 de janeiro, evocaram imediatamente outras intervenções norte-americanas realizadas na mesma data ao longo das últimas décadas. A coincidência reforçou comparações históricas com operações que marcaram a política externa de Washington e tiveram forte impacto internacional.

As informações foram publicadas originalmente pelo site Opera Mundi, que destacou a recorrência do dia 3 de janeiro como marco de ações militares dos Estados Unidos em países estrangeiros. O episódio mais recente, envolvendo a Venezuela, passou a ser associado a duas intervenções emblemáticas conduzidas por governos norte-americanos em contextos distintos, mas igualmente controversos.

Uma dessas ações ocorreu em 3 de janeiro de 2020, durante o primeiro mandato de Donald Trump. Naquele dia, forças dos Estados Unidos bombardearam o Aeroporto Internacional de Bagdá, no Iraque, atingindo um comboio no qual estava o general iraniano Qassem Soleimani, um dos principais comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica (GRI).

O ataque aconteceu no último ano do primeiro governo Trump, poucas semanas antes do início da campanha eleitoral em que o republicano buscaria a reeleição à presidência dos Estados Unidos. O processo eleitoral terminou com a derrota de Trump para o democrata Joe Biden, mas o episódio em Bagdá seguiu repercutindo fortemente no Oriente Médio e além dele.

Desde então, Qassem Soleimani passou a ser tratado no Irã como um dos maiores mártires do país. Seu funeral, realizado em Teerã, reuniu mais de um milhão de pessoas e foi acompanhado por manifestações simultâneas em diversas cidades iranianas. O cortejo se tornou a segunda maior procissão fúnebre da história do Irã, ficando atrás apenas da cerimônia realizada em 1989, após a morte do aiatolá Ruhollah Khomeini.

Outra intervenção norte-americana que ocorreu em um 3 de janeiro remonta a 1990, no Panamá. Na ocasião, forças dos Estados Unidos executaram uma operação militar que resultou na prisão do então ditador Manuel Noriega, que governava o país centro-americano desde agosto de 1983.

Embora tenha chegado ao poder com o apoio de Washington, Noriega perdeu gradualmente o respaldo dos Estados Unidos e passou a ser acusado de envolvimento com o narcotráfico. A ação que levou à sua captura foi ordenada pelo governo de George H. Bush, presidente entre 1989 e 1993 e pai de George W. Bush, que também ocuparia a Casa Branca anos depois, ambos pelo Partido Republicano.

Em 1992, Manuel Noriega foi condenado pela Justiça dos Estados Unidos por associação com o narcotráfico e sentenciado a 40 anos de prisão. Ele permaneceu detido em território norte-americano até 2009, quando foi extraditado para a França para cumprir nova pena relacionada a crimes financeiros.

Dois anos depois, em 2011, Noriega retornou ao Panamá, onde passou a cumprir prisão domiciliar. Ele permaneceu nessa condição até sua morte, em 2017, encerrando a trajetória de um dos personagens mais emblemáticos da história recente das intervenções dos Estados Unidos na América Latina.