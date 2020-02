“Será muito difícil deter Bernie Sanders”, prevê Glenn Greenwald

Com a sequência de vitórias do senador Bernie Sanders nas primárias democratas, ele vai se credenciando como potencial candidato a enfrentar o presidente Donald Trump nas eleições presidenciais deste ano edit

247 - O jornalista Glenn Greenwald, fundador do The Intercept Brasil prevê que será difícil deter Bernie Sanders na disputa do Partido Democrata pela indicação do candidato que vai enfrentar o republicano Donald Trump em sua luta pela reeleição.

Glenn escreveu no Twitter : "3 estados votaram na corrida presidencial democrata e Sanders recebeu o maior votos em todos.Ontem destruiu sua competição, vencendo todas as categorias de eleitores e mais que o dobro de Biden. O establishment iniciará uma guerra suja para detê-lo, mas será muito difícil".

O establishment iniciará uma guerra suja para detê-lo, mas será muito difícil.

Bernie Sanders venceu de lavada neste sábado em Nevada e se distancia dos rivais nas prévias democratas. O socialista democrático teve 46,6% dos votos, mais que a soma dos três adversários mais próximos, ficou com todos os delegados do Estado, e já está em primeiro na contagem nacional.