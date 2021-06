'Serei muito direto com Putin', diz presidente dos EUA, Joe Biden

Declaração do presidente dos EUA, Joe Biden, foi feita às vésperas de uma reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin edit

Sputnik - O dia da reunião entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, está se aproximando, pelo que existem várias teorias e especulações de como decorrerá a conversa entre os dois líderes.

Se há algo em que ambos os líderes concordam, segundo a agência Reuters, é que as relações entre a Rússia e os EUA atingiram seu ponto mais baixo dos últimos anos.

"Deixe-me clarificar que penso que ele [Putin] está certo que é um ponto baixo, e depende do jeito que ele responder no que toca em agir de acordo com as normas internacionais, o que em muitos casos ele não fez", declarou Biden durante a conclusão da reunião de líderes do G7, no Reino Unido.

Biden disse ter advertido Putin, ainda antes de ser eleito presidente dos EUA, que investigaria seu alegado envolvimento nas eleições presidenciais norte-americanas.

Prestes a se encontrar com o presidente russo em Genebra na próxima semana, Biden afirma que não está buscando conflito, mas antes maneiras de resolver "ações que pensamos serem inconsistentes com as normas internacionais", disse ele citado pela mídia.

"Como linha de base, penso que a melhor maneira de lidar com isso é ele e eu nos reunirmos, eu e ele termos nossa discussão – sei que não duvidam que serei muito direto com ele sobre nossas preocupações", disse Biden, citado pela Reuters.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.