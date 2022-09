Sergei Lavrov e Carlos França têm reunião bilateral durante a 77ª sessão da Assembleia Geral da ONU

Os ministros de Rússia e Brasil reafirmaram compromissos com o fortalecimento da interação entre os dois países em plataformas multilaterais edit

247, com Sputnik - O ministro das Relações Exteriores da Réssia, Sergei Lavrov, e seu equivalente brasileiro, Carlos França, tiveram reunião bilateral durante a 77ª sessão da Assembleia Geral da ONU, apesar dos pedidos do governo da Ucrânia.

No encontro, estiveram em pauta o Estado e as perspectivas para o desenvolvimento de parcerias estratégicas. A implementação dos acordos alcançados após as conversações de alto nível russo-brasileiras em fevereiro também foi bastante discutida.

Os ministros de Relações Exteriores de Brasil e Rússia reafirmaram seu firme compromisso com o fortalecimento da interação entre os dois países na ONU e o seu Conselho de Segurança, assim como BRICS, G20 e outras plataformas multilaterais.

Lavrov ainda parabenizou os 200 anos da independência do Brasil.

