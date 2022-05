Sérvia começará a negociar contrato de gás com a Rússia nos próximos dias

O presidente sérvio disse que a economia do país depende totalmente do gás russo edit

TASS - As negociações entre Belgrado e Moscou sobre um novo contrato de gás de longo prazo começarão nos próximos dias, disse o presidente sérvio Aleksandar Vucic, dirigindo-se a jornalistas em Berlim após uma reunião com a ministra das Relações Exteriores alemã Annalena Baerbock na quinta-feira (5).

"De que diversificação estamos falando? Apenas em dois anos teremos o [interconector completo], a possibilidade de algo ser fornecido à Sérvia de algum lugar, mas a questão é o que será fornecido, estamos construindo o interconector búlgaro a partir de nosso lado, os búlgaros só anunciarão o concurso nos próximos dias, após os quais levará pelo menos 300 dias para construí-lo", segundo o discurso transmitido pela agência noticiosa sérvia Tanjug.

"A Alemanha depende do gás russo em 55%, enquanto nós - em 100% como muitos outros países. Os recursos energéticos estão se tornando um grande problema para nós, estamos prestes a começar a negociar o preço do gás e tudo mais com os russos, depois do dia 10 de maio", disse Vucic, acrescentando que o petróleo russo representou mais de 60% das importações de petróleo da república no mês passado.

Mais cedo, o líder sérvio disse que a economia do país depende totalmente do gás russo, e é por isso que Belgrado espera obter um bom preço nas próximas negociações de gás com Moscou. Ele também enfatizou que Belgrado não tinha alternativa ao gás natural da Rússia. Com o acordo de longo prazo sobre o fornecimento de hidrocarbonetos russos expirando em 31 de maio de 2022, a república queria assinar um novo contrato de longo prazo, observou Vucic.

