Sérvia quer transferir embaixada para Jerusalém, diz serviço de imprensa de Israel

Sputnik - A Sérvia pretende transferir sua embaixada para Jerusalém até julho de 2021. A informação foi divulgada pelo serviço de imprensa do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nesta sexta-feira (4).

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também afirmou que Israel e a autoproclamada República do Kosovo estabelecerão relações diplomáticas.

"A Sérvia mudará sua embaixada israelense para Jerusalém até julho de 2021. Até então, um escritório de representação em Jerusalém será aberto", disse o serviço de imprensa.

As delegações da Sérvia e do Kosovo chegaram a Washington para realizar uma cúpula de dois dias. De acordo com o ministro do Trabalho sérvio, Zoran Djordjevic, as partes estão discutindo projetos de infraestrutura, comércio e livre fluxo de mercadorias, capital e pessoas.

O presidente dos Estados Unidos , Donald Trump, por sua vez, anunciou que, após as negociações em Washington, a Sérvia e os líderes de Kosovo concordaram com a normalização econômica.

"O presidente Donald Trump anunciou que a Sérvia e Kosovo concordaram com a normalização econômica. Outro acordo histórico alcançado por este presidente para tornar o mundo um lugar mais pacífico e próspero", disse o vice-secretário de imprensa da Casa Branca, Judd Deere.

Desde o colapso da Iugoslávia, o status de Kosovo tem sido disputado entre a Sérvia e a população albanesa muçulmana de Kosovo. Na década de 1990, uma luta armada entre separatistas albaneses e a Sérvia levou a OTAN a lançar uma campanha militar contra o lado sérvio. Em 2008, Kosovo anunciou unilateralmente sua independência da Sérvia.

