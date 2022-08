Serviço de Segurança da Ucrânia usa Starlink, de Elon Musk, para rastrear tropas russas

Apoie o 247

Sputnik - O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU, na sigla em ucraniano) está usando uma constelação de satélites de baixa órbita de Elon Musk, o sistema Starlink, para monitorar o movimento de equipamentos e tropas russas, disse um informante da SBU, detido pelas tropas russas, à Sputnik nesta sexta-feira (26).

No final de fevereiro, Musk anunciou que o provedor de internet Starlink se tornou operacional na Ucrânia, acrescentando que milhares de terminais para acesso à internet estavam a caminho. Após a chegada, esses terminais foram distribuídos entre os militares, o SBU e altos funcionários de Kiev.

De acordo com Yuri Samofal, ex-funcionário do conselho da vila Mikhailovsky, na região de Zaporozhie, que foi detido pelos militares russos, ele estava agindo sob as ordens de um agente da SBU e ex-presidente do conselho da vila Mikhailovsky, Vladimir Rykun.

"No final de janeiro ou início de fevereiro, fui convidado por Rykun para o escritório de seu vice. E havia um cara sentado lá, um homem que foi apresentado a mim como Lesha, e me disseram que ele era um funcionário da SBU. Ele me deu este sistema Starlink e disse: 'Você deve tê-lo, você vai montá-lo em algum lugar, em uma árvore ou em um cano. Não deixe visível, e eu ligo para você. [Você passa a informação] para mim secretamente", disse Samofal, acrescentando que foi ameaçado com um corte de seus pagamentos de salário se rejeitasse.

Um funcionário de uma agência policial russa disse à Sputnik que Rykun e Bogdan Starokon, outro agente da SBU e ex-chefe do distrito de Vasilyevka, tentaram instalar outro terminal de acesso Starlink em uma das mercearias na cidade de Dneprorudnoe, na região de Zaporozhie.

"Rykun havia estabelecido um grupo criminoso agindo livremente no território liberado da região de Zaporozhie. Ele também alistou Marina Peresypkina, chefe do departamento financeiro do conselho da vila de Mikhailovsky. Com feroz russofobia e ódio, a mulher estava enviando qualquer informação possível: o movimento das colunas militares, o número exato de equipamentos e pessoal dos militares russos. Ela estava observando o movimento de aviões, monitorando mensageiros e prontamente retransmitindo tudo o que viu para Rykun", disse um policial russo.

De acordo com outros funcionários da polícia russa, Rykun e Starokon fugiram, deixando para trás toda uma rede de informantes da SBU na região de Zaporozhie.

Agentes russos continuam a identificar e prender o restante de informantes.

