Serviço secreto britânico admite que não há sinais de que Rússia considere usar armas nucleares

Chefe da inteligência britânica diz que Rússia atua de acordo com doutrina aceita sobre o uso de armas nucleares edit

Sputnik - O chefe do serviço de inteligência britânico GCHQ, sir Jeremy Fleming, disse que atualmente não há sinais de que a Rússia esteja considerando usar armas nucleares no conflito na Ucrânia.

Falando no programa Today da Rádio 4 da BBC, no Reino Unido, o chefe do GCHQ — um serviço de inteligência britânico — sir Jeremy alertou que qualquer conversa sobre armas nucleares era "muito perigosa" e, assim como outras autoridades ocidentais, sugeriu que não há qualquer sinal de que Rússia esteja planejando o uso de armas nucleares.

"Está claro para mim que, embora possamos não gostar e de muitas maneiras abominar as formas como a máquina militar russa e o presidente Putin estão conduzindo essa guerra, eles estão dentro da doutrina que entendemos para seu uso, inclusive para armas nucleares", afirmou o chefe.

De acordo com chefe de inteligência, "Putin está preocupado com os perigos da escalada".

Durante o programa, sir Jeremy disse que os esforços russos diante do conflito podem conduzir o país a uma "exaustão militar" e "certamente" uma "falta de amigos", mas alertou que os ataques com mísseis contra alvos em toda a Ucrânia na segunda-feira (10) mostraram que a Rússia ainda é "muito capaz" de causar danos.

Na opinião do diretor da agência de inteligência, os custos para a Rússia no conflito na Ucrânia — em termos de pessoas e equipamentos — são "impressionantes", já que Kiev tem demonstrado vigor em sua contraofensiva.

