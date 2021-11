Sessão com Lula em Parlamento Europeu foi convocada por bancada social-democrata

Sessão histórica em que Lula foi aplaudido de pé durante 45 segundos pelo eurodeputados foi uma iniciativa da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D), que tem a segunda maior bancada do Parlamento Europeu edit

247 - A sessão do Parlamento Europeu em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi aplaudido de pé durante 45 segundos pelos eurodeputados, realizada nesta segunda-feira (15), foi uma iniciativa da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D), grupo que reúne eurodeputados social-democratas e que controla a segunda maior bancada da Casa, para debater as questões referentes à América Latina.

"Vocês podem imaginar o quanto dói participar de grandes eventos internacionais como este e ter que declarar o quanto o Brasil andou para trás desde o golpe de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff e a chegada da extrema direita ao poder", disse Lula em seu discurso histórico aos parlamentares europeus. "O Brasil vive hoje uma tragédia social, econômica, ambiental e sanitária sem precedentes”, completou mais à frente.

“Quem vive hoje no Brasil, ou acompanha o noticiário sobre o país, tem todos os motivos para estar pessimista. Mas aonde quer que eu vá, faço questão de dizer: o Brasil tem jeito - apesar do projeto de destruição colocado em prática por um bando de extremistas de direita sem a menor noção do que seja cuidar de um país e de seu povo”, afirmou.

“Da mesma forma que acredito que o Brasil tem jeito, acredito também que o mundo tem jeito. Apesar dos 750 milhões de pessoas que passam fome, apesar dos 5 milhões de mortos pela Covid-19, apesar da desigualdade que não para de crescer, apesar dos conflitos étnicos, religiosos e geopolíticos que não raro alimentam as guerras”, destacou Lula.

Ainda segundo ele, “essa era de trevas que se abateu sobre o planeta, por conta da ascensão de governos de extrema-direita pelo mundo afora, emite claros sinais de que está chegando ao fim. Partidos e candidatos progressistas vêm conquistando importantes vitórias. Isso está acontecendo em vários países, e estou certo de que vai acontecer também no Brasil, a partir da eleição presidencial do ano que vem. O Brasil voltará a ser uma força positiva no mundo. Voltaremos a ser criadores de políticas públicas capazes de mudar para melhor o nosso planeta”.

“Acreditamos que outro Brasil é possível, outra Europa é possível e outro mundo é possível - porque, num passado muito recente, fomos capazes de construí-lo. Podemos ser felizes juntos. E seremos”, finalizou.

Veja o momento em que Lula foi aplaudido de pé pelos parlamentares europeus.

Lula aplaudido de pé no Parlamento Europeu. A diferença de um Estadista para um presidente pária internacional. #LulaEstadistaDoPlaneta pic.twitter.com/CqKqVFgFLb — Erika Kokay (@erikakokay) November 15, 2021

