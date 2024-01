Sete combatentes do Hezbollah morrem em confrontos na fronteira entre Líbano e Israel

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Sete combatentes do grupo militante Hezbollah, incluindo o oficial Hussein Yazbek, foram mortos na noite desta quarta-feira (3) em confrontos na fronteira entre Líbano e Israel, conforme relatos da mídia local.

Segundo divulgou o canal de TV Al-Jadeed, Yazbek e seus três guarda-costas foram mortos em ataque aéreo israelense a uma casa na cidade de Naqoura, ao sul do Líbano. Enquanto isso, os outros três combatentes perderam a vida em um ataque aéreo a uma residência na vila de Markaba.

Desde 8 de outubro, a fronteira com o território israelense tem experimentado crescente tensão, quando o grupo armado libanês Hezbollah lançou dezenas de foguetes em direção a Israel em apoio aos ataques do grupo Hamas no dia anterior.

Em resposta, as Forças de Defesa de Israel (FDI) lançou pesado bombardeio de artilharia no sudeste libanês. Os confrontos resultaram em 201 mortes no país de maioria árabe, incluindo 146 membros do Hezbollah e 35 civis, de acordo com fontes de segurança libanesas.

Na terça-feira, ataque creditado a Israel matou liderança do Hamas, o que gerou série de repercussões negativas por parte de líderes no Oriente Médio, incluindo a paralisação de negociação do grupo com o Estado judaico. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, repudiou o ataque com drone contra gabinete em Beirute que matou o vice-líder do Hamas, Saleh al-Arouri.

