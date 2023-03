Seymour Hersh diz que se opõe à hegemonia estadunidense

O jornalista revelou à CGTN que a explosão do Nord Stream começou a ser discutida por Washington no Natal de 2021 edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O conhecido jornalista investigativo norte-americano Seymour Hersh denunciou no começo de fevereiro que o departamento de inteligência e o exército estadunidenses teriam explodido o gasoduto Nord Stream, na Europa.

Em 7 de março, os jornais New York Times, dos Estados Unidos, Times, do Reino Unido, e outros veículos de imprensa da Alemanha noticiaram que um grupo pró-Ucrânia foi responsável pela explosão do gasoduto.

Na entrevista concedida à CGTN, do Grupo de Mídia da China, Seymour Hersh disse que a Ucrânia não teria capacidade de detonar a ligação e que as notícias da mídia ocidental buscam desviar a atenção.

O jornalista revelou ainda que a explosão do gasoduto começou a ser discutida por Washington no Natal de 2021. Na época, o governo de Joe Biden estava preocupado que a Alemanha pudesse comprar grandes quantidades de gás de baixo preço da Rússia e que seria difícil afastar os alemães dos russos. Por isso, a Casa Branca teria decidido explodir o Nord Stream.

Seymour Hersh comentou que a política diplomática do atual governo estadunidense é estúpida e gera inimigos no mundo inteiro. O jornalista acrescentou que a hegemonia dos EUA não funciona mais e que se opõe à política de dominação do seu país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.