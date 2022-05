Shakira perde recurso para evitar julgamento por fraude fiscal na Espanha

Apoie o 247

MADRI (Reuters) - Um tribunal espanhol rejeitou recurso da cantora colombiana Shakira e ratificou uma decisão anterior, que viu "evidências suficientes" para enviá-la a julgamento por suposta fraude fiscal, mostrou um documento judicial nesta quinta-feira.

Os promotores afirmam que a cantora de "Hips Don't Lie" não pagou até 14,5 milhões de euros em impostos sobre os rendimentos entre 2012 e 2014.

Eles argumentam que Shakira estava morando na região espanhola da Catalunha durante esses anos, embora os representantes da estrela pop colombiana tenham dito que ela se mudou para a Espanha apenas em 2015, cumprindo todas as suas obrigações fiscais desde então.

A nova decisão ratifica determinação judicial emitida em julho de 2021. O tribunal ainda precisa definir uma data de julgamento.

A equipe jurídica da artista disse em comunicado na quinta-feira que continuará defendendo seu caso com argumentos jurídicos sólidos.

"A conduta de Shakira em questões fiscais sempre foi impecável em todos os países em que ela teve que pagar impostos e ela confiou e seguiu fielmente as recomendações dos melhores especialistas e assessores", informou o comunicado.

A cantora de 45 anos mora com o zagueiro do Barcelona ​​Gerard Piqué, com quem tem dois filhos.

