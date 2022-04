Scholz: Alemanha precisará de período de transição para banir carvão russo

O país provavelmente teria que desligar algumas de suas usinas se encerrasse as importações de carvão da Rússia imediatamente edit

(Reuters) - A Alemanha precisará usar o período total de quatro meses para implementar a proibição do carvão russo sob sanções da União Europeia, disse o chanceler Olaf Scholz nesta quinta-feira.

Os embaixadores da UE concordaram com um quinto pacote de sanções à Rússia, incluindo um embargo de carvão, com um período de 120 dias para dar tempo aos estados membros da UE para encontrar fornecedores alternativos.

"Precisaremos usar esse período", disse Scholz em entrevista coletiva após uma reunião com os líderes dos 16 estados federais da Alemanha.

"Se for mais rápido, ótimo. Mas vamos precisar de algum tempo, e as empresas também vão precisar, embora já estejam procurando novos fornecedores há algum tempo", acrescentou.

Um relatório do Ministério da Economia alemão preparado para o parlamento alertou no início desta semana que o país provavelmente teria que desligar algumas de suas usinas se encerrasse as importações de carvão da Rússia imediatamente.

Uma proibição imediata das importações de carvão russo levaria a "escassez de carvão após algumas semanas", disse.

