Representantes dos cinco novos membros do bloco participaram do encontro. Os sherpas se reúnem para conciliar posições sobre áreas internacionais e discutir questões de cooperação edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

TV BRICS - A primeira reunião dos Sherpas e Sous-Sherpas do BRICS, organizada pela Rússia como presidente do grupo, foi realizada em Moscou. Pela primeira vez, a reunião contou com a presença de representantes dos cinco novos membros da associação: Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia.

Uma das prioridades das atividades do BRICS em 2024, a Rússia anunciou a inclusão harmoniosa dos estreantes no trabalho comum. Agora, esses planos estão se concretizando na prática. Tradicionalmente, os sherpas se reúnem para conciliar posições sobre as principais áreas internacionais, discutir questões urgentes de cooperação e se preparar para os próximos eventos.

continua após o anúncio

Na abertura da reunião, Serguei Ryabkov, Vice-Ministro das Relações Exteriores da Federação Russa e Sherpa da Rússia no BRICS, observou que a expansão da aliança beneficiará todos os estados membros do grupo. Além disso, a medida contribui para a construção de uma ordem mundial multipolar mais justa.

Ele também enfatizou que a adesão de novos países fortalecerá o papel dos estados de mercados emergentes no processo global de tomada de decisões.

continua após o anúncio

Além disso, o sherpa russo no BRICS falou sobre as prioridades da presidência russa do BRICS para este ano. De acordo com ele, o foco será o desenvolvimento de laços econômicos no BRICS.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: