Shoigu vai à Turquia, onde acordo sobre grãos bloqueados deve ser assinado

TASS - O ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, foi à Turquia, onde um acordo para a exportação de grãos ucranianos está sendo preparado para ser assinado na sexta-feira, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres.



"Podemos confirmar que o ministro da Defesa Shoigu foi à Turquia. Podemos confirmar que a assinatura está sendo preparada hoje, mas vamos esperar, não vamos nos adiantar ainda", disse ele quando perguntado se Shoigu chegou à Turquia para a assinatura do acordo. acordo de grãos.



O porta-voz do Kremlin se recusou a divulgar detalhes do documento, pois o acordo ainda não foi assinado.



"Se as coisas forem concluídas lá, haverá explicações", disse ele.



Respondendo a uma pergunta sobre por que o acordo seria importante para a Rússia, Peskov referiu aos repórteres as declarações feitas pelo presidente russo, Vladimir Putin, em Teerã. "Putin disse que, no contexto de uma crise alimentar iminente, é muito importante desbloquear as rotas de fornecimento para os mercados mundiais de fertilizantes, alimentos e grãos", disse ele.



O porta-voz do Kremlin disse que "a quantidade relativamente pequena de grãos ucranianos" não ajudará muito nessa situação. Ainda assim, ele disse que é "muito importante que esse grão chegue aos mercados mundiais" e que as restrições indiretas ao fornecimento russo sejam levantadas para que o mercado receba mais fertilizantes, grãos e outros produtos.



O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, tenente-general Igor Konashenkov, disse em 15 de julho que os participantes da reunião sobre a "questão dos grãos" na Turquia em 13 de julho apoiaram amplamente as propostas russas e o trabalho sobre o documento final da "Iniciativa do Mar Negro" será concluído em um futuro próximo. A questão da criação de um corredor de grãos foi discutida em Teerã pelos presidentes da Rússia e da Turquia.

