Sindicatos franceses anunciam greve contra reforma previdenciária a partir de 19 de janeiro

Apoie o 247

ICL

PARIS, 11 de janeiro (Sputnik) - Os principais sindicatos da França planejam iniciar greves nacionais contra a reforma previdenciária a partir de 19 de janeiro, anunciou Laurent Berger, presidente da Confederação Europeia dos Sindicatos (CFDT), na terça-feira (10).



Mais cedo na terça-feira, a primeira-ministra francesa Elisabeth Borne apresentou um projeto de uma polêmica reforma previdenciária que o governo planeja adotar em 2023. De acordo com o projeto, as autoridades francesas começarão a aumentar a idade de aposentadoria no país em três meses por ano a partir de setembro. Em 2030, a idade de aposentadoria chegará a 64 anos.



"Precisamos nos mobilizar a partir de 19 de janeiro, para que essa reforma não seja aprovada, para que o governo mude de ideia... Somos todos contra a reforma da previdência, então estamos convocando a mobilização a partir de 19 de janeiro", disse Berger disse à emissora francesa BFMTV.



Ele criticou a reforma previdenciária como "uma das mais brutais dos últimos 30 anos".



Philippe Martinez, chefe da Confederação Geral do Trabalho (CGT), principal sindicato da França, disse no início de dezembro que a França verá uma onda de greves em massa no início de 2023 se o governo não reverter sua reforma previdenciária.



Em setembro, mais de 250.000 pessoas em toda a França participaram de manifestações contra a reforma previdenciária, exigindo um aumento do salário mínimo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.