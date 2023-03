Sindicatos franceses prometem continuar cortando eletricidade para impedir reforma previdenciária

Apoie o 247

PARIS, 8 de março (Sputnik) - Os sindicatos da França continuarão e ampliarão os cortes de energia registrados em várias regiões do país com o objetivo de forçar o governo a abandonar uma polêmica reforma previdenciária, disse Sebastien Menesplier, chefe do Sindicato Francês de Minas e Energia, na quarta-feira.



"[Os recentes apagões na cidade de] Annonay e [no departamento francês de] Ardèche foram simbólicos para o ministro do Trabalho [Olivier Dussopt, que nasceu lá]. As ações serão ampliadas. Alertamos sobre uma 'semana negra' e agora é apenas quarta-feira. Haverá desligamentos direcionados e redução na geração de eletricidade", disse Menesplier à emissora France Bleu.



Na terça-feira, protestos em massa contra a reforma previdenciária proposta pelo governo foram lançados em quase todos os setores da economia da França, incluindo energia e transporte. Cerca de 1,2 milhão de pessoas participaram das manifestações em todo o país naquele dia, disse a polícia nacional. A mídia francesa informou que várias regiões ficaram sem eletricidade, algumas delas com problemas por várias horas e outras por um dia inteiro. Em particular, cerca de 2.800 e 2.400 pessoas enfrentaram apagões nos departamentos do sul de Drome e Ardeche, respectivamente, e 8.000 pessoas ficaram sem eletricidade no departamento de Lot e Herault, na região da Occitânia.



Em janeiro, a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, divulgou um rascunho da polêmica reforma previdenciária que o governo planeja adotar em 2023. Sob a iniciativa, as autoridades francesas pretendem aumentar gradualmente a idade de aposentadoria no país em três meses por ano, a partir de 1º de setembro de 2023. Em 2030, a idade de aposentadoria chegará aos 64 anos.



A reforma provocou uma onda de protestos em todo o país. Desde o anúncio de Borne, já aconteceram seis manifestações nacionais contra o projeto de lei, incluindo a manifestação de 7 de março.

