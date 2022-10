Sindicatos na França anunciam greve maciça em protesto contra política energética de Macron

Os trabalhadores foram convocados para uma mobilização popular "pelo aumento dos salários e pela defesa do direito à greve" dos profissionais do setor de energia edit

Sputnik - Os trabalhadores foram convocados para uma mobilização popular "pelo aumento dos salários e pela defesa do direito à greve" dos profissionais do setor de energia.

Os principais sindicatos franceses farão uma greve nacional em 18 de outubro, exigindo salários mais altos e protestando contra as tentativas do governo de Emmanuel Macron, presidente da França, de forçar os funcionários do setor de energia em greve a voltar ao trabalho.

"Pedimos aos funcionários que se manifestem por salários mais altos e proteção do direito de organizar greves", disseram os sindicatos em comunicado, transmitido pela emissora Franceinfo.

De acordo com o comunicado, a greve prevista é uma resposta à interferência do governo no movimento social dos trabalhadores do setor petrolífero e à usurpação do direito à greve.

A greve será realizada a pedido da Confederação Geral do Trabalho e diversas outras entidades prometeram apoio. Sindicatos de transporte franceses, incluindo a operadora ferroviária nacional, além de organizações juvenis, também participarão das manifestações.

A ação industrial dos funcionários do setor de energia está em andamento na França desde 21 de setembro, quando os funcionários da ExxonMobil entraram em greve. Eles se juntaram, em 27 de setembro, aos trabalhadores da estatal francesa de energia, a TotalEnergies.

Os sindicatos exigem um aumento salarial de 10%, bem como a indexação dos salários de 2022 para igualar a inflação recorde atual. As atuais greves na França levaram a uma escassez de combustível nos posto de gasolina no país.

No último fim de semana, os postos de gasolina franceses — em especial em Paris e no norte da França — foram manchetes de jornal com filas enormes diante de um cenário energético já caótico.

O governo do presidente Emmanuel Macron e as empresas do setor estão sob pressão para acabar com o impasse, que deixou cerca de 30% dos postos de gasolina do país com falta de pelo menos um tipo de combustível.

