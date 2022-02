Síria diz que potências ocidentais querem impedir sistema multipolar

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores e Expatriados da Síria, Faisal al-Mekdad, disse que Damasco está em contato direto com a liderança russa para abordar a situação na Síria, os acontecimentos internacionais e a escalada ocidental contra a Rússia, indorma a agência Sana.

Em entrevista ao Russia Today, o ministro das Relações Exteriores da Síria disse que o Ocidente pratica os piores tipos de terrorismo midiático com o objetivo de limitar o papel da Rússia no mundo.

A campanha travada contra a Rússia nos lembra das campanhas que a Síria enfrentou, disse ele.

O chanceler do país árabe assegurou que o Ocidente quer privar o mundo do papel equilibrado desempenhado pela Federação Russa sob a liderança do presidente Vladimir Putin, e quer acabar com a multipolaridade que começou a ganhar mais apoio de todos os países do mundo.

