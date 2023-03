Síria e Irã acusam Israel de 'crime duplo' após jatos israelenses atacarem aeroporto de Aleppo

Apoie o 247

Sputnik - O aeroporto é o principal ponto de chegada de ajuda humanitária para região, principalmente após os terremotos que aconteceram no começo do mês passado, os quais deixaram mais de 50.000 pessoas mortas na Turquia e na Síria.

Após a Força Aérea israelense realizar um ataque aéreo no aeroporto da cidade de Aleppo durante a madrugada desta terça-feira (7), Damasco e Teerã acusaram Israel de comportamento criminoso.

Mais cedo, o Ministério da Defesa sírio lançou um comunicado dizendo que "às 02h07 [20h07 de Brasília, segunda-feira] o inimigo israelense executou um ataque aéreo a partir do Mediterrâneo [...] contra o aeroporto internacional de Aleppo".

A chancelaria síria denunciou um "crime duplo", dizendo que o ataque teve como alvo "um aeroporto civil […] e um dos principais canais para a chegada de ajuda humanitária" para as vítimas do terremoto mortal que devastou a região em fevereiro.

De acordo com o The Times of Israel, o funcionário do Ministério dos Transportes da Síria, Suleiman Khalil, disse que "não é mais possível receber voos de ajuda até que os danos sejam reparados", acrescentando que o ataque colocou a pista fora de serviço.

Já o Irã também condenou o ataque, chamando-o de "crime contra a humanidade".

"Enquanto as vítimas do terremoto sírio em Aleppo estão passando por condições difíceis, o regime sionista está atacando o aeroporto de Aleppo", disse o porta-voz do MRE do Irã, Nasser Kanani, em comunicado citado pela mídia.

Nos últimos anos, Israel executou centenas de ataques aéreos tanto contra alvos sírios como contra as forças do Irã e do movimento libanês Hezbollah. Tel Aviv justifica os ataques com a alegação de que deseja impedir que Teerã avance até sua fronteira.

