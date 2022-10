Síria e Rússia realizam exercícios militares táticos conjuntos

Apoie o 247

247 - Uma formação das Forças Armadas Sírias, em cooperação com as Forças Russas que operam no país, implementou nesta segunda-feira (10) um exercício operacional tático com munições reais, em que participaram formações de tropas terrestres, aéreas e navais, em condições semelhantes às de batalha real, informa o site iraniano HispanTV.

O exercício foi realizado por ordem do presidente da Síria, Bashar al-Assad, e na presença do chefe do Estado-Maior General, tenente-general Abdul Karim Ibrahim e do tenente-general Alexander Chaiko, comandante das forças russas que operam na Síria , e um grupo de oficiais de alta patente dos exércitos sírio e russo.

Em comunicado, o Ministério da Defesa sírio informou que esses exercícios foram realizados durante vários dias e fazem parte da coordenação entre os dois exércitos amigos, o sírio e o russo.

As ações de guerra começaram com intenso fogo de artilharia, lançadores de foguetes, morteiros, aviões de combate e helicópteros, contra supostos pontos de comando, unidades de reserva e depósitos de suprimentos inimigos.

As unidades de engenharia avançaram para abrir brechas em campos minados e barreiras hostis, e então grupos de assalto se infiltraram nas posições inimigas pelos vales, aproveitando a cobertura vegetal, árvores e florestas, e usando vários meios de camuflagem.

As forças sírias intensificaram seus exercícios militares nos últimos meses, alguns em conjunto com tropas russas, e incluíram paraquedismo e operações aéreas, além da graduação de vários grupos de tropas de elite.

Segundo analistas, esses exercícios levam mensagens aos inimigos da Síria, principalmente Estados Unidos e Israel, acusados de violar sua soberania.

