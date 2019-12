Síria estaria planejando processar EUA por 'roubo' de petróleo

A Síria condena a extração e o contrabando de petróleo do país por parte dos EUA e está pronta para responder a esta pressão, assegura assessora do presidente sírio edit

Sputnik Brasil - Damasco está considerando entrar com uma ação judicial internacional contra os norte-americanos por saquearem os recursos petrolíferos do país, segundo Bouthaina Shaaban, assessora do presidente sírio Bashar Assad.

A assessora informou que a presença das forças norte-americanas e o controle que exercem sobre os campos petrolíferos sírios fazem parte de uma série de pressões exercidas pelos EUA sobre o país desde 2011, segundo a emissora libanesa Al-Mayadeen.

O presidente dos EUA, Donald Trump anunciou a retirada de suas tropas da Síria, mas posteriormente voltou atrás, afirmando que deixaria parte dos militares para "defender" os campos de petróleo e evitar que o petróleo sírio caísse nas mãos de extremistas.

Por sua vez, o presidente sírio condenou a ação norte-americana, já que os EUA estariam saqueando os recursos petrolíferos do país .

"Os EUA agora, estão roubando este petróleo e o vendendo para a Turquia", afirmou o líder sírio, em relação ao destino dos hidrocarbonetos extraídos ilegalmente nos campos a leste do rio Eufrates.