Síria exige que EUA parem de apoiar terrorismo e separatistas

Apoie o 247

ICL

CAIRO, 22 de abril (Sputnik) - A Síria exige que os Estados Unidos parem de apoiar o terrorismo e grupos separatistas e deixem imediatamente os territórios sírios, disse o Ministério das Relações Exteriores da Síria no sábado.



"A Síria também exige que os Estados Unidos parem de apoiar o terrorismo e grupos separatistas e deixem imediatamente os territórios sírios ocupados", afirmou o ministério em comunicado.



A declaração acrescentou que as forças dos EUA destacadas na Síria continuaram a contrabandear petróleo para fora do país nas últimas semanas. Nesse sentido, o ministério instou o governo dos Estados Unidos a pagar uma indenização ao povo sírio.



O conflito armado na Síria está em curso desde 2011, com vários grupos insurgentes, incluindo organizações terroristas, lutando contra as forças armadas sírias para derrubar o governo do presidente Bashar Assad. Washington apoia grupos armados curdos na Síria, apesar dos protestos de Damasco. Os militares dos EUA atualmente controlam partes das províncias de Al-Hasakah, Raqqa, Aleppo e Deir Ez-Zor, onde estão localizados os maiores campos sírios de petróleo e gás.



O governo sírio não reconhece a chamada administração autônoma do norte e leste da Síria e chama a presença de militares dos EUA em seu território de ocupação e o roubo de petróleo sírio de pirataria de Estado.



No ano passado, o ministro das Relações Exteriores da Síria, Faysal Mikdad, estimou os danos sofridos pela indústria de petróleo e gás do país durante 11 anos de guerra civil em US$ 107 bilhões. Ele disse que Damasco buscaria reparações dos EUA.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.