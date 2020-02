Síria garante corredor humanitário e saída de familias de Idlib

247 - Unidades do exército sírio garantiram nesta terça-feira (18) a saída de várias famílias das localidades dominadas pelos terroristas na região de Jabal al-Zawiya, na província de Idleb.

Em sua maiora os civis são mulheres e crianças, que saíram pelo corredor humanitário establecido a oeste da cidade de Maaret al-Nouman.

Na véspera, dois corredores humanitários foram abertos na cidade de Meznar, no oeste de Alepo, e Mughirz, a oeste da cidade de Saraqueb, em Idleb, para receber civis que desejam deixar as áreas com a presença de terroristas, informa a agência Sana.