Sputnik - Em declarações para uma televisão local, Mekdad chamou a presença norte-americana na Síria de ilegal, e disse que as regiões ocupadas pelas forças americanas "logo estarão sob a autoridade do governo de Damasco".

Mekdad pediu às milícias curdas das Forças Democráticas Sírias que percebam que os EUA eventualmente se retirarão do país, abandonando-as.

O ministro das Relações Exteriores afirmou que o apoio de Damasco à causa palestina e seus esforços para libertar territórios ocupados por Israel nas Colinas de Golã e no sul do Líbano estão entre as principais causas por trás do conflito apoiado por estrangeiros que abala a Síria desde 2011.

"Dado o forte compromisso da Síria com tais posições, bem como sua localização estratégica e grande influência regional, nações hostis vêm tentando afetar as políticas do governo de Damasco. Tendo falhado em suas tentativas, eles recorreram ao terrorismo e patrocinaram essa ameaça com bilhões de dólares", afirmou.

As forças dos EUA ocupam áreas ricas em petróleo e alimentos da Síria desde 2017, entrando no país sob o pretexto de combater o Daesh (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países).

Os terroristas invadiram o norte e oeste do Iraque e o leste da Síria de 2013 a 2017, proclamando um califado, antes de serem repelidos e derrotados por uma ampla coalizão internacional.

O governo Biden não expressou intenção de retirar as forças dos EUA da Síria, com pelo menos 900 soldados e um número desconhecido de mercenários operando em diversas bases.

Autoridades sírias e a mídia acusaram essas forças de proteger instalações de produção de petróleo e gás e de escoltar comboios de petroleiros e caminhões carregados de alimentos para fora do país para o Iraque, enquanto traziam armas e suprimentos para as bases.

Joe Biden insiste que a presença ilegal dos EUA no país visa "impedir o ressurgimento" do terrorismo.

Enquanto isso, o Exército sírio confronta regularmente as forças de ocupação dos EUA, bloqueando estradas locais e estabelecendo postos de controle para tentar impedir a passagem de veículos blindados americanos.

