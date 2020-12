Síria solicita à ONU que impeça agressões de Israel

247 - O Ministério das Relações exteriores da Síria afirmou, em carta dirigida ao Secretário-Geral das Nações Unidas e ao Presidente do Conselho de Segurança, que o apoio ilimitado e contínuo, o sinal verde dado pela administração dos Estados Unidos e a imunidade de alguns membros do Conselho de Segurança encorajam Israel a continuar sua abordagem agressiva.

O governo sírio ressaltou que a continuação dos ataques é inaceitável e não ficará sem consequências.

A carta explicava que às 12h45 de sexta-feira, 25 de dezembro de 2020, o "inimigo israelense" cometeu um ataque contra os territórios da República Árabe Síria, precisamente no município de Messiaf, no oeste da província síria central de Hama.

“Esta nova agressão israelense foi perpetrada na véspera do Natal, data do nascimento de Jesus, símbolo de amor e paz, e tal ação hostil demonstra mais uma vez a diligência das autoridades de ocupação israelenses na prática do terrorismo de Estado após o o fracasso de suas agressões e conspirações anteriores que buscavam prolongar a crise na Síria por meio de seu apoio e apoio a grupos terroristas ”, concluiu.

É importante destacar que as defesas antiaéreas do exército sírio foram ativadas nesta sexta-feira contra um ataque aéreo israelense no céu do município de Messiaf, no oeste da província síria central de Hama.

Informações da Sana

O conhecimento liberta. Saiba mais