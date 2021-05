Sírios vão às urnas em eleições presidenciais

Mais de 18 milhões de sírios, dentro e fora do país, participam nesta quarta-feira (26) das das eleições presidenciais edit

247 - O povo sírio vai às urnas nesta quarta-feira, em eleições nas quais se enfrentam o Os presidente Bashar al Assad, e os candidatos Mahmoud Ahmed Merii e Abdallah Sallum Abdallah.

Desde as primeiras horas da madrugada, milhares de sírios e responsáveis ​​pelas assembleias de voto dirigiram-se aos centros de votação para exercer o seu direito constitucional de eleger o próximo presidente, informa a Telesul.

Segundo as autoridades eleitorais, mais de 18 milhões de sírios, dentro e fora do país, estão habilitados para participar das eleições que definirão o novo chefe de Estado do país árabe nos próximos sete anos.

Medidas de biossegurança contra a Covid-19 serão aplicadas nos centros de votação para garantir que o povo sírio exerça seu direito de voto com o menor risco possível de contágio.

Além do atual presidente sírio, Bashar al Assad, concorrem Mahmoud Ahmed Merii e Abdallah Sallum Abdallah.

Esta é a segunda eleição realizada no país após o início da guerra promovida pelos Estados Unidos (EUA) e seus aliados, em que o Governo conseguiu combater grupos terroristas em mais de 90 por cento do território.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.