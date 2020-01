Sistema de defesa antiaérea do Irã tomou avião por míssil de cruzeiro, segundo comandante iraniano

Quem afirma é o comandante da Força Aeroespacial do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, Amir Ali Hajizadeh. Segundo ele, o operador do sistema de defesa antiaérea tinha a linha de comunicação interrompida, não conseguindo entrar em contato para tomada de decisão edit

Agência Sputnik - O sistema de defesa antiaérea do Exército iraniano tomou a aeronave de passageiros ucraniana por um míssil de cruzeiro, informou o comandante da Força Aeroespacial do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, Amir Ali Hajizadeh.

Ele acrescentou que o operador do sistema de defesa antiaérea tinha a linha de comunicação interrompida, não conseguindo entrar em contato para tomada de decisão. Segundo ele, o operador tinha 10 segundos para decidir, abater o alvo ou não, e ele "fez a escolha errada".

Hajizadeh afirmou que o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) assume toda a responsabilidade pelo incidente aéreo e está pronto para enfrentar qualquer tipo de decisão tomada pelas autoridades iranianas.

O comandante das Força Aeroespacial teria informado as autoridades sobre o ataque não intencional no mesmo dia, adicionando que "ele desejou poder morrer" quando soube do incidente.

Hajizadeh salientou também que os EUA são parcialmente responsáveis pelo trágico incidente, sendo que Washington agravou as tensões com Teerã antes do desastre aéreo.

O voo PS752, que saiu de Teerã com destino a Kiev, caiu nas proximidades do Aeroporto Internacional Imã Khomeini pouco após a decolagem.

A queda do avião ocorreu horas após o Irã lançar um ataque com mísseis contra duas bases no Iraque usadas por militares norte-americanos. A ação de Teerã foi uma resposta à operação com drone, ordenada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que matou o general Qassem Soleimani.