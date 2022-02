Sites russos publicam mensagens contra Putin após ataque hacker do grupo Anonymous

"Caros cidadãos. Pedimos que parem com essa loucura, não mandem seus filhos e maridos para a morte certa", dizia a mensagem edit

MOSCOU, 28 Fev (Reuters) - Os sites de vários meios de comunicação russos foram invadidos nesta segunda-feira, mostraram verificações da Reuters, com seus sites regulares substituídos por uma mensagem antiguerra e pedidos para impedir a invasão da Ucrânia pelo presidente Vladimir Putin.

"Caros cidadãos. Pedimos que parem com essa loucura, não mandem seus filhos e maridos para a morte certa", dizia a mensagem. "Putin está nos forçando a mentir e nos colocando em perigo."

O site da agência de notícias estatal russa TASS, juntamente com os sites de notícias rbc.ru, kommersant.ru, fontanka.ru e iz.ru do Izvestia, sofreram interrupções, com vários exibindo a mensagem.

As negociações de cessar-fogo entre autoridades russas e ucranianas começaram na fronteira com a Bielorrússia na segunda-feira, enquanto a Rússia enfrentava um isolamento econômico cada vez mais profundo quatro dias depois de invadir a Ucrânia. consulte Mais informação

A Rússia diz que suas forças intervieram na Ucrânia em uma "operação militar especial" para desmilitarizar o país. O regulador estadual de comunicações alertou os meios de comunicação locais e empresas de tecnologia estrangeiras contra o que diz ser representações falsas das atividades da Rússia em materiais publicados online.

"Ficamos isolados do mundo inteiro, eles pararam de comprar petróleo e gás. Em poucos anos estaremos vivendo como a Coreia do Norte", continuou a mensagem. "Para que isso? Para que Putin possa entrar nos livros de história? A guerra não é nossa, vamos detê-lo!"

Alguns meios de comunicação russos disseram que o Anonymous, a comunidade amorfa de ativistas online que chamou a atenção global pela primeira vez há cerca de uma década, foi o responsável pelo ataque hacker.

