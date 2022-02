Situação na Europa é cada vez mais tensa, nas a culpa não é da Rússia, diz ministro da Defesa

Apesar do perigo de guerra, o ministro da Defesa russo espera que seja possível discutir as "questões urgentes" edit

MOSCOU, TASS - A situação no continente europeu está se tornando cada vez mais tensa, mas a culpa não é da Rússia, disse o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, durante a reunião com seu colega britânico Ben Wallace na sexta-feira (11).

"Estou feliz em recebê-lo em Moscou, no Ministério da Defesa da Rússia. A situação militar e política na Europa está se tornando cada vez mais tensa. E não é culpa nossa. Não entendemos inteiramente e nem sempre entendemos as razões por trás da escalada dessas tensões. Ainda assim, vemos que as tensões estão crescendo", disse Shoigu.

Ele manifestou sua esperança de que seja possível discutir as "questões prementes sobre a redução dessas tensões" durante a reunião.

"Assim como nossas propostas para os EUA e a Otan para garantir a segurança na Europa, que enviamos em dezembro e recebemos respostas em janeiro. Tudo isso já foi revisto. Acredito que nossa resposta seguirá em breve", disse Shoigu.

