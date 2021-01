Snowden: Trump deve perdoar imediatamente Julian Assange

247 - O analista de sistemas Edward Snowden comemorou a decisão da Justiça britânica, que negou a extradição do ativista australiano Julian Assange para os Estados Unidos.

"O presidente Donald Trump deve perdoar imediatamente #Assange se os valores constitucionais da América devem significar alguma coisa. Com a decisão do tribunal do Reino Unido de criminalizar alguns dos jornalismos mais importantes deste século, não há mais alternativa", disse Snowden no Twitter.

Breaking: UK judge rules against extradition of Assange to US #AssangeCase January 4, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais