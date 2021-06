Sob a liderança de Biden, ataques à China dão o tom do comunicado final do G7

O comunicado final da reunião de cúpula do G7 é recheado de provocações à China e ingerência nos assuntos internos do país asiático edit

247 - Na sua primeira viagem como chefe de Estado ao exterior, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conseguiu que o G7 aprovasse um comunicado final duro em relação à China.

No documento do grupo dos sete países mais ricos do mundo, a China é citada diretamente cinco vezes. Entre outras menções, uma inclui Taiwan, tema sensível para os chineses.

O documento critica a suposta falta de transparência na investigação sobre a origem do novo coronavírus, a intervenção estatal e práticas comerciais distorcivas.

O G7 também acusa a China de não respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais, especialmente em Hong Kong e Xinjiang, informa a Folha de S.Paulo.

Mas os ataques à China não foram unanimidade em todos os seus aspectos. Houve relutância por parte de países europeus em afrontar um país com o qual o continente tem importantes negócios comerciais e de investimentos.

