Sob pressão dos EUA, Israel comprou 'materiais estratégicos' de valor milionário para Ucrânia

Sputnik - Israel gastou milhões de dólares para adquirir alguns materiais estratégicos cujo teor não foi revelado para a Ucrânia por meio de um terceiro país "sob pressão" dos Estados Unidos, contrariando a posição oficial israelense de fornecer a Kiev apenas assistência humanitária.

As informações foram divulgadas pelo jornal Haaretz informou nesta quinta-feira (17), citando fontes familiarizadas com o assunto.

O governo israelense supostamente decidiu financiar a compra de materiais estratégicos para a Ucrânia depois que o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, exigiu que Israel deixasse de fornecer suprimentos estritamente humanitários e expandisse sua assistência a Kiev, entregando equipamentos militares, incluindo sistemas de defesa aérea, diz a reportagem.

O acordo de entrega de tipo não revelado de materiais estratégicos foi alcançado através de outro país-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que fornece armamento para a Ucrânia.

Israel supostamente gastou milhões de dólares em assistência militar à Ucrânia, e o terceiro país não identificado comprou os materiais necessários para Kiev.

O lado israelense também concordou em permitir que a Otan forneça a Kiev armas que tenham componentes produzidos por Israel, como equipamentos ópticos e sistemas de monitoramento de incêndio.

O jornal não recebeu nenhum comentário do Ministério da Defesa de Israel ou do gabinete do primeiro-ministro Yair Lapid.

Em 30 de outubro, o embaixador ucraniano em Israel, Yevgeny Korniychuk, disse que a Ucrânia pediu aos EUA que exercessem pressão sobre Israel para organizar entregas de armas para Kiev e para examinar o cumprimento de sanções contra a Rússia por Israel porque os EUA eram "o único país que Israel está ouvindo".

No início de outubro, o ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, disse, citando "razões operacionais", que Israel não poderia fornecer equipamentos militares para a Ucrânia.

Ele prometeu que Israel ajudaria os ucranianos a desenvolver um sistema de alerta de ataques aéreos e forneceria ajuda humanitária.

O presidente ucraniano Vladimir Zelensky criticou Israel por reter armas de defesa aérea que ele disse que seu governo precisava para proteger o país dos ataques aéreos russos.

