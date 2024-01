Sob pressão internacional, Netanyahu diz que Israel 'não tem intenção de ocupar permanentemente Gaza'

O premiê israelense afirmou que o Exército do país está combatendo o Hamas e fazendo todo o possível para minimizar as mortes de civis edit

Sputnik - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse na quarta-feira (10) que o país "não tem intenção de ocupar permanentemente Gaza ou deslocar sua população civil".

"Israel está combatendo os terroristas do Hamas, não a população palestina, e estamos fazendo isso com total respeito à lei internacional", disse ele.

Segundo Netanyahu, o Exército israelense "está fazendo todo o possível para minimizar as mortes de civis".

Desde o dia 7 de outubro do ao passado, Israel iniciou ataques em massa contra Gaza, ao mesmo tempo que impôs um bloqueio total ao enclave palestino, cortando o fornecimento de água, alimentos, medicamentos, eletricidade e combustível. No dia 27 de outubro, Israel lançou uma incursão terrestre em grande escala na Faixa de Gaza.

A ofensiva já causou a morte de mais de 23.200 pessoas, além de mais de 7 mil desaparecidas sob os escombros, e deixou quase 60.000 feridos no enclave.

Vários países insistem para que Israel e o Hamas estabeleçam um cessar-fogo, mas Tel Aviv e seu principal parceiro, os Estados Unidos, se opõem à ideia.

